Ancora in aumento i casi di contagio da coronavirus in Liguria e non accenna a rallentare l’impennata delle infezioni da covid 19Sono 140 i nuovi positivi in Liguria su 3.619 tamponi.

Questo il dettaglio:

• ASL 1: 13

7 contatto di caso confermato

5 attività di screening

1 rientro viaggio

• ASL 2: 28

24 contatto di caso confermato (cluster RP Savona)

3 attività di screening

1 rientro viaggio

• ASL 3: 75

30 contatto di caso confermato

43 attività di screening

2 struttura sociosanitaria

• ASL 5: 24

14 contatto di caso confermato

10 attività di screening

TOTALE tamponi effettuati 317.583 (+3.619)

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con test negativi e deceduti): 13586 (+140)

TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1850 (+29)

TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 11736 (+111)

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 3318 (+79)

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

SAVONA 227

LA SPEZIA 1077

IMPERIA 194

GENOVA 1462

Residenti fuori Regione/Estero 114

altro/in fase di verifica 244

TOTALE 3318

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente

Ospedalizzati 184 23 (+11)

ASL1 8 0 (+3)

ASL2 14 1 (+4)

Ospedale Policlinico San Martino 37 12 (+4)

Ospedale Evangelico 0 0 0

Ospedale Galliera 39 2 0

Ospedale Gaslini 7 0 (-1)

ASL3 globale 12 0 (+3)

ASL 3 Villa Scassi 12 0 (+3)

ASL 3 Gallino 0 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 globale 6 0 -1

ASL4 Sestri Levante 6 0 -1

ASL4 Lavagna 0 0 0

ASL5 globale 61 8 -1

ASL5 Sarzana 61 8 -1

ASL5 Spezia 0 0 0

Isolamento domiciliare 1645 (+47)

TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) 8660 (+61)

Deceduti 1608 0

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 445

ASL 2 402

ASL 3 595

ASL 4 122

ASL 5 712

Liguria 2276