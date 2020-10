Ancora un’impennata di contagi da coronavirus in Liguria e torna a crescere la preoccupazione per il continuo aumento dei casi di positività e dei ricoveri. Nelle ultime 24 ore in Liguria scoperti 170 nuovi casi di contagio. Ben 130 nella sola zona di Genova.

Preoccupa la concentrazione dei contagi nel capoluogo ligure che conferma che la situazione è tutt’altro che sotto controllo con un focolaio di infezione nel centro storico che non giustifica, da solo, il picco in salita degli ultimi giorni.

Il numero dei tamponi è ben al di sotto dei 4.000 previsti ed annunciati eppure il numero dei casi di positività resta molto alto. Il numero dei test effettuati si ferma a 3.325 su una popolazione della Liguria di oltre 1 milione e 500 mila persone (dato Istat).

Preoccupano anche i 12 casi registrati in provincia di Imperia – dove è stato identificato un focolaio attivato da una festa di matrimonio e il dato comunque alto di La Spezia dove, nonostante interventi straordinari si continuano a registrare ben 18 nuovi casi.

Due i decessi nelle ultime ore. Si tratta di:

un uomo di 71 anni deceduto il 05/10/2020 all’ospedale di Sarzana

un uomo di anni 79 deceduto il 06/10/2020 all’ospedale di Sarzana

Questo il dettaglio:

• ASL 1: 12

10 contatto di caso confermato

2 attività di screening

• ASL 2: 7

3 contatto di caso confermato

4 attività di screening

• ASL 3: 130

65 contatto di caso confermato

64 attività di screening

1 rientro da viaggio

• ASL 4: 3

2 contatto di caso confermato

1 attività di screening

• ASL 5: 18

9 contatto di caso confermato

9 attività di screening

TOTALE tamponi effettuati 329.089 3.325

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti): 14146 170

TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1922 33

TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 12224 137

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 3595 121

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

SAVONA 247

LA SPEZIA 1008

IMPERIA 237

GENOVA 1708

Residenti fuori Regione/Estero 116

altro/in fase di verifica 279

TOTALE 3595

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente

Ospedalizzati 201 23 -3

ASL1 12 0 0

ASL2 17 1 0

Ospedale Policlinico San Martino 43 12 -4

Ospedale Evangelico 0 0 0

Ospedale Galliera 37 3 -1

Ospedale Gaslini 8 0 0

ASL3 globale 28 0 1

ASL 3 Villa Scassi 28 0 1

ASL 3 Gallino 0 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 globale 6 0 3

ASL4 Sestri Levante 6 0 3

ASL4 Lavagna 0 0 0

ASL5 globale 50 7 -2

ASL5 Sarzana 50 7 -2

ASL5 Spezia 0 0 0

Isolamento domiciliare 1724 21

TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) 8939 47

Deceduti:

entrambi ospedale Sarzana ASL 5

U anni 71 deceduto il 05/10/2020

U anni 79 deceduto il 06/10/2020 1612 2

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 795

ASL 2 519

ASL 3 597

ASL 4 310

ASL 5 811

Liguria 3032