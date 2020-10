Il numero dei contagi da coronavirus continua ad aumentare, in particolare a Genova, e allo studio ci sono nuove restrizioni per zone della città che sino ad ora non erano considerate “a rschio”.

Il boom di contagi delle ultime ore, 386 in tutta la Liguria e 320 solo nella città di Genova, ha innalzato il livello di allarme tra il personale sanitario e chi ha la responsabilità della salute pubblica sta studiando nuove restrizioni che non comprendono solo la zona del centro storico.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 3.334 tamponi su una popolazione di oltre un milione e mezzo di residenti e il numero dei contagi rilevati è stato il più alto delle ultime settimana: ben 386 positivi.

Due i decessi: una donna di 90 anni e un uomo di 82, entrambe all’ospedale San Martino di Genova.

Aumentano anche i ricoveri negli ospedali ma al momento la situazione nei reparti di terapia intensiva è sotto controllo.

La Regione Liguria ha dunque annunciato probabili nuove restrizioni nel caso si confermasse ancora la tendenza al rialzo del numero di nuovi casi mentre è atteso entro il 15 ottobre il nuovo decreto che sostituirà quello in scadenza proprio in quel giorno.

Non ci sarà un nuovo lockdown ma potrebbero scattare chiusure anticipate per i locali, il divieto di vendita di alcolici dopo le 21 per evitare assembramenti fuori dai locali e restrizioni per gli eventi sportivi.

Provvedimenti che sarebbero “modulari” ovvero scatterebbero o rientrerebbero a seconda del livello di nuovi contagi registrati.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

Asl 1 Imperia: 22

7 contatto di caso confermato

15 attività di screening

Asl 2 Savona: 16

7 contatto caso confermato

9 attività di screening

Asl 3 Genova: 320

119 contatto caso confermato

201 attività screening

Asl 5 La Spezia: 28

12 contatto caso confermato

16 attività screening

TOTALE tamponi effettuati 347.496 (+3.334)

TOTALE CASI POSITIVI: 15.269 (+386)

TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 2.088 (+41)

TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 13.181 (+345)

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 4.264 (+269)

Casi per provincia:

SAVONA 286

LA SPEZIA 881

IMPERIA 265

GENOVA 2.381

Residenti fuori Regione/Estero 121

altro/in fase di verifica 330

TOTALE 4.264

Ospedalizzati – Terapia intensiva – differenza rispetto giorno precedente 264 26 16

ASL1 15 0 2

ASL2 19 1 2

Ospedale Policlinico San Martino 64 12 13

Ospedale Evangelico 0 0 0

Ospedale Galliera 43 5 3

Ospedale Gaslini 13 0 3

ASL3 globale 45 3 -2

ASL 3 Villa Scassi 45 3 -2

ASL 3 Gallino 0 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 globale 6 0 0

ASL4 Sestri Levante 6 0 0

ASL4 Lavagna 0 0 0

ASL5 globale 59 5 -5

ASL5 Sarzana 57 5 -6

ASL5 Spezia 2 0 1

Isolamento domiciliare 2.334 (+136)

TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) 9.386 115

Deceduti* 1.619 2 *donna anni 90, deceduta 9/10 Ospedale Policlinico San Martino * uomo di anni 82, deceduto 9/10 Ospedale Policlinico San Martino

Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 774

ASL 2 774

ASL 3 1.378

ASL 4 333

ASL 5 668

Liguria 3.927