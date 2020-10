Genova – Si sono conclusi ieri sera i Rolli Days 2020 in una speciale formula in modalità live e digitale e, ancora una volta, l’appuntamento si è confermato come uno dei più attesi e partecipati di Genova.

Ottimo successo di pubblico, sia in presenza che on line per la formula capace di richiamare pubblico da tutta Italia e dall’estero.

Sono state circa 12mila le presenze di genovesi e turisti che, su prenotazione, da venerdì 9 a domenica 11 ottobre hanno visitato le dimore storiche del sistema dei Rolli.

Visite organizzate in totale sicurezza, rispettando le disposizioni vigenti in materia di prevenzione anti Covid-19.

A proposito del successo dei Rolli Days, l’assessore alle Politiche Culturali Barbara Grosso ha commentato: “Oggi [ieri n.d.r.] è una giornata importante, la conclusione di un bellissimo lavoro di squadra. Un insieme di volontà, idee, passione e amore per un patrimonio unico di Genova: i palazzi dei Rolli. Sono fiera e felice di avere avuto la fiducia e la collaborazione di tutti. Ho visto coinvolgimento, capacità e voglia di portare a casa il migliore dei risultati possibili”.

Tra i palazzi più visitati spiccano Palazzo della Meridiana e Palazzo Lomellino, che fino al prossimo 18 ottobre ospita il ritratto di Cristoforo Colombo.

Ma quella dell’autunno 2020 è stata l’edizione che ha visto crescere in maniera importante la presenza di un pubblico giovane: la fascia d’eta 18-25 ha registrato il 17,65%, mentre la fascia 26-25 ha toccato il 25,95%.

Grande successo anche per il Digital, che ha fatto registrare oltre 600 mila visualizzazioni.

Ecco, nel dettaglio, i numeri delle presenze nei Palazzi dei Rolli:

Palazzo Antonio Doria Spinola – Prefettura 570 Palazzo Interiano Pallavicino 120 Palazzo Agostino Pallavicino 585 Palazzo Tobia Pallavicino (Camera di Commercio) 615 Palazzo Angelo Giovanni Spinola 615 Palazzo Gio Battista Spinola (Doria) 390 Palazzo Nicolosio Lomellino 955 Musei di Strada Nuova, Palazzo Bianco, Palazzo Tursi 729 Palazzo Gerolamo Grimaldi – della Meridiana, 1.500 Palazzo Stefano Balbi, Museo di Palazzo Reale 800 Palazzo Giacomo e Pantaleo Balbi– Balbi Senarega 420 Palazzo Gio.Francesco Balbi 420 Palazzo Cesare Durazzo 510 Pal. Francesco Grimaldi – Gallerie Nazionali Pal. Spinola 340 Palazzo Ambrogio di Negro 820 Palazzo Gio. Vincenzo Imperiale 375

Presenze negli altri Palazzi:

Villa del Principe 405

Albergo dei Poveri 680

Teatro Carlo Felice 180

Sede di Banca Carige 520

Archivio di Stato di Genova 320

Biblioteca Universitaria 200

Ingressi liberi ai cortili:

Palazzo Lomellino 250

Palazzo Tursi 750

Per quanto riguarda gli eventi e le attività collaterali:

Rolli experience 30

Visite con guide turistiche 250

Concerto Collegium Pro Musica 70

Concerto Filarmonica Sestrese 200

Concerto ottoni del Carlo Felice (sabato 10 in piazza Fontane Marose) 150

Quartetto del Carlo Felice (domenica 11 nel foyer) 30

Palazzi in luce 2.000