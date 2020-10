Genova – Passeggiava in corso Buenos Ayres, nel quartiere della Foce, quando ha assistito allo scambio di droga e denaro tra uno spacciatore e il suo cliente.

Un passante ha fatto arrestare uno spacciatore segnalando ad una volante della polizia quanto aveva appena visto.

Gli agenti hanno fermato l’uomo appena notato dal testimone e lo hanno trovato in possesso di 5 dosi di cocaina.

L’uomo, un cittadino del Marocco di 54 anni, aveva nascosto la droga nei calzini e la estraeva per consegnarla ai clienti.

La segnalazione del cittadino ha permesso il suo arresto.