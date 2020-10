Genova – La Squadra Mobile di Genova ha arrestato tre soggetti di etnia rom accusati di essere i responsabili di una truffa da 400mila euro con la tecnica del “rip-deal”.

I tre, residenti nella provincia di Torino, sono accusati di furto pluriaggravato in concorso.

Ed avrebbero messo a segno un colpo ai danni di un ignara persona che è caduta nella trappola organizzata con una tecnica particolare.

I malviventi rispondo a inserzioni per la vendita di oggetti di ingente valore e poi propongono affari attraverso il cambio di grosse somme di denaro in valuta straniera.

In genere questo tipo di truffe prevede il versamento di una “caparra” in contanti da parte del truffato cui viene chiesto il denaro per “sbloccare” operazioni bancarie o per pagare intermediari che in realtà non esitono.

Quando i truffatori ottengono la somma, in genere spariscono senza lasciare tracce.