Genova – Cassonetti in fiamme, la scorsa notte, in via don Giovanni Verità, nel quartiere di Voltri. Intorno alla mezzanotte alcuni residenti hanno sentito un forte odore di bruciato e si sono affacciati alla finestra scorgendo le fiamme, ormai altissime.

In pochi minuti alcuni bidoni della differenziata e della spazzatura sono stati avvolti dalle fiamme e l’incendio minacciava auto e scooter parcheggiati e alcuni edifici.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno domato in breve le fiamme mettendo al sicuro la popolazione ed evitando che l’incendio si propagasse.

Indagini in corso per accertare l’origine del rogo che quasi certamente è di origine dolosa.

Le forze dell’ordine esamineranno le immagini di alcuni impianti di video sorveglianza alla ricerca di elementi utili ad identificare il piromane che potrebbe essere lo stesso che ha già colpito in altre zone della città.