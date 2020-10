Genova – Ancora una spaccata in un negozio, questa volta della Foce.

Vittima dei ladri è stata La Casa del Bottone, storico negozio che da poco ha abbandonato la sua sede storica in via Ceccardi per trasferirsi in via Barabino.

Qui i malviventi hanno messo in pratica il loro piano scardinando la vetrina del negozio con un piccone e una mazza portando via merce per in valore di 10mila euro.

La Polizia ha avviato un’indagine sull’accaduto.