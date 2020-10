Genova – E’ stato salvato dagli uomini del Soccorso Alpino l’uomo che nel tardo pomeriggio di ieri è rimasto bloccato nei boschi dei Piani di Praglia per il calar del sole.

L’uomo, un genovese di 50 anni, era uscito a fare una passeggiata ma è stato sorpreso dal buio, perdendo l’orientamento.

Ha quindi chiamato il 118 che a sua volta ha allertato il Soccorso Alpino.

Rimanendo in costante contatto telefonico con il 50enne, i soccorritori sono riusciti a raggiungerlo, non senza qualche difficoltà, e a trarlo in salvo a notte inoltrata.