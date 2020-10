Genova – Grave incidente, ieri sera, sull’elicoidale di Sampierdarena, in uscita dal casello autostradale di Genova Ovest. Un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati per cause ancora da accertare e il tir si è ribaltato su un fianco.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per estrarre il conducente del mezzo pesante che era rimasto con un piede bloccato all’interno del veicolo ribaltato.

L’uomo è stato liberato e poi affidato alle cure del 118 che lo ha trasferito in ospedale per le visite mediche e gli accertamenti necessari.

Indagine in corso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.