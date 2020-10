Genova – Tuoni e fulmini, un forte temporale con pioggia intensa e persino una tromba marina e una grandinata.

Un risveglio molto particolare quello di oggi per i genovesi a causa del passaggio di correnti umide e fredde che hanno determinato la formazione di fenomeni atmosferici “estremi”.

Da levante a ponente si segnalano forti temporali con tuoni e fulmini, piogge anche abbondanti ma fortunatamente di breve durata, grandine e persino una tromba marina che si è formata al largo del quartiere della Foce per poi disperdersi in mare.

Il passaggio di correnti molto umide e fredde sta caratterizzando le prime ore della giornata ma poi dovrebbe arrivare un leggero miglioramento che poi lascerà via via spazio ad un nuovo passaggio perturbato tra le giornate di domenica e lunedì.

