Mezzanego – Si è svegliato per il denso fumo nero che stava invadendo la sua casa ed ha chiamato i vigili del fuoco scappando subito dopo.

Incendio, nella notte, in una abitazione indipendente di Mezzanego. I vigili del fuoco sono accorsi in via Ginocchio ed hanno subito avviato le operazioni di spegnimento delle fiamme dopo aver soccorso l’uomo che intanto si era sentito male per aver respirato il fumo dell’incendio.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118 che ha subito trasferito il ferito in ospedale.

Spente le fiamme i vigili del fuoco hanno avviato le prime indagini per accertare l’origine dell’incendio.

Per il proprietario solo un principio di intossicazione.