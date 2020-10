Genova – Imprenditori, proprietari di immobili non dichiarati al fisco e lavoratori in nero che percepivano il reddito di cittadinanza in maniera indebita sono stati scoperti e segnalati al Fisco dagli uomini della Guardia di Finanza di Busalla.

L’attività di controllo dei militari ha consentito le verifiche su diversi assegnatari.

Nel caso specifico, le indagini hanno permesso di scoprire gli illeciti di lavoratori in nero e di imprenditori, in alcuni casi anche proprietari di immobili e locali commerciali nel territorio ligure, mai dichiarati.

Le verifiche delle Fiamme Gialle sono state ancora maggiori, soprattutto dopo aver notato i bonifici confluiti sui conti correnti, conseguenti a lavori di ristrutturazione edilizia, unica modalità di pagamento che permette di accedere alle agevolazioni statali.

Secondo le indagini, le cinque persone scoperte si sarebbero appropriate indebitamente di circa 32mila euro.

I finanzieri hanno segnalato i nominativi all’Inps con immediata sospensione del reddito di cittadinanza.