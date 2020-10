Genova – Test anti coronavirus rapidi e gratuiti per i genovesi anche a Cornigliano, nel nuovo centro di villa Bombrini.

Al via questa mattina il nuovo ambulatorio di Villa Bombrini allestito dalla Asl 3 per poter effettuare anche nella zona i test rapidi per scoprire nuovi contagi da coronavirus – covid 19.

Al complesso sanitario si accede liberamente e senza prenotazione dalle 8,30 alle 13 e sarà necessario solo presentarsi davanti all’ingresso, in via L.A. Muratori 11R (cancello) per ottenere il “numero” di registrazione che poi verrà rispettato per ordine di presentazione.

Nell’ambulatorio vengono utilizzati i tamponi già in uso alla Commenda di Prè e di Villa Rosa in Valpocevera e si tratta di rilevatori antigenici rapidi che permettono di avere un risultato in appena 10 minuti.

Nel caso in cui si arrivasse ad un risultato “non negativo”, ovvero di sospetta positività, verrà subito effettuato un tampone molecolare che darà il responso più preciso.