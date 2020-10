Genova – Due luci rosse intermittenti che viaggiano affiancate, distanziandosi a tratti, che volano da ore tra Savona e Voltri, nel ponente genovese, sorvolando il tratto di mare a quote variabili.

I primi avvistamenti dopo il tramonto, dal quartiere di Voltri ma le due luci rosse che da ore sorvolano il tratto di mare tra l’estremo ponente genovese e la zona di Savona sono state notate da diverse persone anche a Savona, Vado Ligure e Arenzano.

In molti le hanno filmate e fotografate pubblicando i video sui social e le spiegazioni date al fenomeno sono molteplici.

Nessuno, però, riesce a capire con certezza di cosa si tratti poichè il tragitto che percorrono è irregolare e a bassa quota e sembrano troppo grossi per essere droni.

