Genova – La Liguria vieta le feste di Halloween per l’intero fine settimana. L’espansione ormai incontrollata del coronavirs fa scattare un’ordinanza, firmata dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti che estende i divieti di circolazione “senza giustificato motivo” nelle vie e nelle strade di tutta la Liguria.

Esteso a tutta la Liguria il provvedimento preso dal sindaco di Genova Marco Bucci che inasprisce il coprifuoco attivato dal Governo centrale e vieta la libera circolazione per le strade cittadine a chi non ha un valido motivo per spostarsi.

Niente feste all’aperto, niente “dolcetto o scherzetto” per i bambini ma anche divieto assoluto di “passerelle” in costume (o senza) di Halloween nelle giornate di domani, venerdì 30, sabato e domenica.

Il provvedimento di divieto di circolazione senza “giustificato motivo” scatterà alle 18 di ogni giorno e sino alle 6 del giorno dopo.

Resta possibile spostarsi per raggiungere familiari e per lavorare e resta consentito qualunque spostamento da e per un luogo ma senza che vi sia lo stazionamento per strada se non per il tempo necessario agli spostamenti.

Controlli delle forze dell’ordine anche sulle “motivazioni” fornite da chi verrà fermato.