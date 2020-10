Luni – Incidente mortale sul lavoro, questo pomeriggio, in un’azienda in fase di ristrutturazione e che un tempo lavorava il legno. Un giovane operaio di 27 anni è morto schiacciato dal crollo di un grosso silos pieno di polvere

Sul posto sono accordi i Vigili del Fuoco che hanno lavorato a lungo per recuperare il corpo senza vita del giovane che viveva a Montignoso.

Per movimentare il grosso silos in metallo che si è spezzato letteralmente in due, sono dovuti intervenire mezzi speciali tra i quali una auto-gru in grado di sollevare sino a 40 tonnellate.

Da una prima ricostruzione sembra che il giovane operaio stesse lavorando nelle vicinanze del silos con una saldatrice quando l’enorme struttura gli è caduta addosso.

Il giovane lascia una moglie e due figli.

Indagini in corso per accertare la dinamica dell’incidente sul lavoro e le eventuali responsabilità.

Sul posto anche forze dell’ordine e personale Asl che sta valutando il rispetto di tutte le misure di sicurezza all’interno dell’azienda.

Nell’area erano in corso operazioni di ristrutturazione dell’azienda che era ferma da tempo.