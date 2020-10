Nuovo boom di decessi e di contagi da coronavirus in Liguria. Nelle ultime ore sono 25 le persone che hanno perso la vita per l’infezione da virus e sono 1.068 quelle che hanno scoperto di essere state contagiate dal coronavirus – covid 19.

Un’avanzata dell’infezione che risale ai livelli della prima ondata della scorsa primavera e che rende sempre più evidente l’emergenza sanitaria in Liguria.

Cresce anche la preoccupazione del personale sanitario chiamato ad affrontare una nuova emergenza. Il numero delle persone ricoverate cresce di giorno in giorno e il numero limitato di posti letto nei reparti di Terapia Intensiva rende più complesso lavorare al meglio.

Ancora una volta è la zona di Genova a far registrare la situazione peggiore con 709 dei 1.068 nuovo contagi e dove il coprifuoco imposto da Comune e Regione Liguria ancora non da segni di reale efficacia.

Preoccupa anche la zona di La Spezia dove, nonostante i divieti e il ritardato inizio delle scuole, il numero dei contagi non scende al di sotto dei 100 giornalieri e oggi fa registrare ben 190 nuovi casi.

Impennata dei decessi in tutta la Liguria con ben 25 vittime registrate nel bollettino odierno.

Questi i dati dei contagi suddivisi per Provincia:

ASL 1 Imperia: 72 nuovi contagi

27 contatti caso confermato

45 attività screening

ASL 2 Savona: 78

31 contatto caso confermato

41 Attività screening

6 settore sociosanitario

ASL 3 Genova: 709

384 contatto caso confermato

284 attività screening

41 settore sociosanitario

ASL 4 Chiavari: 19

7 contatto caso confermato

12 attività screening

ASL 5 La Spezia: 190

103 contatto caso confermato

87 attività screening

CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO CON DATI FLUSSO ALISA – MINISTERO

TOTALE tamponi effettuati 443676 (+6389)

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti), di cui: 28608 1068

TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 3282 178

TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 25326 890

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti)* 13600 -30

* i flussi sono stati allineati come indicato da ISS, considerando nei casi GUARITI, oltre ai pazienti che risultano negativi al test molecolare, anche quelli che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi (riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

SAVONA 1234

LA SPEZIA 1596

IMPERIA 971

GENOVA 8908

Residenti fuori Regione/Estero 276

altro/in fase di verifica 615

TOTALE 13600

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente

Ospedalizzati 1093 57 93

ASL1 77 4 3

ASL2 99 5 10

Ospedale Policlinico San Martino 314 14 26

Ospedale Evangelico 65 7 -1

Ospedale Galliera 149 9 1

Ospedale Gaslini 15 0 1

ASL3 globale 193 8 35

ASL 3 Villa Scassi 193 8 35

ASL 3 Gallino 0 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 globale 93 2 9

ASL4 Sestri Levante 84 0 12

ASL4 Lavagna 9 2 -3

ASL4 Rapallo 0 0 0

ASL5 globale 88 8 9

ASL5 Sarzana 87 8 8

ASL5 Spezia 1 0 1

Isolamento domiciliare 7338 16

TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi -riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 13234 1073

Deceduti 1774 25

*dettaglio

data decesso sesso età luogo

1 22/10/2020 M 67 ASL1-Sanremo

2 27/10/2020 F 88 EO Galliera

3 28/10/2020 M 81 ASL2-San Paolo Savona

4 28/10/2020 M 88 ASL2-San Paolo Savona

5 28/10/2020 F 87 ASL3-Villa Scassi

6 28/10/2020 M 92 EO Galliera

7 29/10/2020 M 78 ASL3-Villa Scassi

8 29/10/2020 M 74 ASL3-Villa Scassi

9 29/10/2020 F 84 EO Galliera

10 29/10/2020 M 98 EO Galliera

11 29/10/2020 F 83 EO Galliera

12 29/10/2020 M 90 EO Galliera

13 29/10/2020 M 81 San Martino

14 29/10/2020 F 95 San Martino

15 29/10/2020 F 81 San Martino

16 29/10/2020 M 88 San Martino

17 29/10/2020 M 91 San Martino

18 30/10/2020 M 78 ASL3-Villa Scassi

19 30/10/2020 F 87 ASL3-Villa Scassi

20 30/10/2020 M 80 EO Galliera

21 30/10/2020 M 87 EO Galliera

22 30/10/2020 M 69 OEI Voltri

23 30/10/2020 F 81 San Martino

24 30/10/2020 F 71 San Martino

25 30/10/2020 F 91 San Martino

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 1028

ASL 2 1775

ASL 3 1980

ASL 4 659

ASL 5 477

Liguria 5919