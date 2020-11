Genova – Donne che dialogano e si liberano degli stereotipi con il sorriso, unite ripetendo il mantra: “Andremo forte”.

Questo il motore di Cucina Tipica Napoletana , l’ultimo singolo di Mille, in rotazione radiofonica dal 23 ottobre scorso.

Il brano ha una forte caratterizzazione data da suoni orientaleggianti che rendono rendono il sound pop inconfondibile.

Il testo, invece, è un gioco di richiami e ironie che sono un vero e proprio messaggio di rivoluzione rivolto a tutte le donne.

“Mi viene spontaneo rivolgermi alle donne – ci racconta Mille, al secolo Elisa Pucci – Ogni canzone, anche se scritta di getto, è rivolta alle donne. Parlare alle altre donne è utile a loro ma è utile a me stessa, in fondo sto parlando a me. Quando parlo o scrivo penso a una sorella minore, a una carissima amica, e cerco di rendermi utile per le persone a cui voglio bene rendendomi conto, dopo un attimo, che sono consigli utili soprattutto per me”.

Il titolo del brano, invece, è arrivato a Milano.

“Passeggiavo e stavo registrando questa melodia sulle note vocali del telefono cellulare. Mentre ero intenta a canticchiare ho letto l’insegna di una trattoria che recitava ‘cucina tipica napoletana’. Subito ho pensato che avrei sicuramente mangiato bene, poi, d’impulso, ho salvato quella nota vocale scegliendo come nome cucina tipica napoletana.

Quando ho visto che testo e musica si ritrovavano con il titolo, è stato spontaneo non cambiarlo”.

A proposito del suo progetto, Mille racconta ancora: “Metto in primo piano le mie storie, le mie vicissitudini. E’ come se mi mettessi completamente a nudo trovando appoggio nel pianoforte e nella chitarra e nel suono che fanno insieme alla mia voce.

Mille è un percorso in cui mi lascio spazio e tempo, senza maschere, ma soprattutto senza paura, nonostante i timori iniziali”.

Rivoluzione e libertà sempre accompagnate da un sano senso di ironia e un’inconfondibile frangetta rossa, avanti Mille!