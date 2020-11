Genova – Raffica di contagi e contatti con casi positivi al coronavirus tra le forze dell’ordine e diventano sempre più difficili i controlli del rispetto delle nuove restrizioni introdotte dal nuovo dpcm.

La “beffa” arriva proprio nel momento più cruciale per la città, da settimane record di contagi e decessi e teoricamente “zona rossa” se le altre città liguri non abbassassero la media regionale.

I sindacati delle forze dell’ordine segnalano la presenza di un centinaio di agenti della polizia locale in isolamento per contagio o per contatto con soggetto contagiato ma anche una sessantina di persone nelle stesse condizioni tra carabinieri e agenti di polizia.

Una notizia certamente non positiva per la città poiché si tratta di persone che non potranno svolgere il loro delicato ed importante lavoro per una decina di giorni nella migliore delle ipotesi e proprio nel momento più delicato in cui si deve mantenere il più rigido rispetto delle regole per evitare che il contagio si diffonda facendo scivolare la Liguria nella cosiddetta Area Arancione – o peggio quella Rossa – che comporta uno scenario ben peggiore con chiusure di gran parte degli esercizi commerciali e divieti di spostamento anche tra Comuni della stessa zona.

Rischia la crisi anche il settore del trasporto pubblico con l’aumento del numero di autisti dell’AMT che sono risultati positivi al tampone anti coronavirus o sono in quarantena per contatto con soggetto positivo.

Una pessima notizia nel momento in cui, per rispettare il limite di capienza al 50% degli autobus e della Metro, sarà ovviamente necessario moltiplicare il numero delle corse degli autobus per non far calare sotto la soglia sopportabile l’efficacia del trasporto pubblico locale.