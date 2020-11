Genova – Un nuovo semaforo intelligente in grado di multare in automatico chi passa con il rosso ma anche le violazioni del codice della strada.

Il nuovo impianto verrà attivato da lunedì 9 novembre e già promette una vera strage di multe vista l’alta incidenza di violazioni segnalata nel corso del tempo.

Analoghe istallazioni in altre zone della città hanno fatto scattare centinaia di contravvenzioni al giorno e diverse polemiche per la “taratura” della durata del giallo, secondo alcuni “troppo corto”.

In pratica chi passa con il giallo rischia di trovarsi ancora nell’incrocio allo scattare del rosso e verrà sanzionato.

Multe anche per chi supera la striscia bianca dello Stop e per le svolte non regolari.

Le telecamere di sorveglianza, infatti, sono in grado di rilevare le targhe 24 ore su 24 e sono in grado di inviare le sanzioni direttamente alla polizia locale che le spedisce a casa.

L’incrocio sorvegliato sarà quello all’intersezione via Puccini / via Hermada / via Albareto.