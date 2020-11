Non accenna a calare il numero dei nuovo casi di contagio da coronavirus e anche il nuovo bollettino della Regione Liguria registra ben 18 nuovi decessi.

Sono 1.209 le persone contagiate dal coronavirus nelle ultime 24 ore con 7.278 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Ancora una volta è la zona di Genova a far registrare il picco più alto di contagi, 783 sul totale.

La zona di La Spezia fa registrare 170 nuovi casi, Savona 124 e Imperia ben 118.

Cresce, anche se poco, il numero dei contagiati nella zona di Chiavari, sono 14 unità a fronte di giorni nei quali il conteggio era fermo a zero.

Preoccupa il numero dei ricoveri ed in particolare quello nei reparti di Terapia Intensiva

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

• ASL 1: 118

31 contatto di caso confermato

87 attività screening

• ASL 2: 124

20 contatto caso confermato

102 attività screening

2 settore sociosanitario

• ASL 3: 783

125 contatto caso confermato

621 attività screening

37 settore sociosanitario

• ASL 4: 14

4 contatto caso confermato

9 Attività screening

1 settore sociosanitario

• ASL 5: 170

42 contatto caso confermato

127 attività screening

1 settore sociosanitario

TOTALE tamponi effettuati 516.330 7.278 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti), di cui: 41.464 1.209 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 5.188 347 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 36.276 862 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI* e deceduti) 17.475 46

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1777 LA SPEZIA 2253 IMPERIA 1609 GENOVA 10669 Residenti fuori Regione/Estero 324 altro/in fase di verifica 843 TOTALE 17475

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 1482 110 10 ASL1 127 10 4 ASL2 177 14 0 Ospedale Policlinico San Martino 422 34 0 Ospedale Evangelico 68 7 1 Ospedale Galliera 203 7 19 Ospedale Gaslini 20 0 -1 ASL3 globale 197 16 -5 ASL 3 Villa Scassi 182 16 -6 ASL 3 Gallino 15 0 1 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 120 6 -1 ASL4 Sestri Levante 118 6 -1 ASL4 Lavagna 2 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 148 16 -7 ASL5 Sarzana 145 13 -5 ASL5 Spezia 3 3 -2

Isolamento domiciliare 13403 214 TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi -riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 21931 1145 Deceduti** 2058 18

**dettaglio

data decesso sesso età luogo 1 11/11/2020 M 90 San Martino 2 11/11/2020 M 86 San Martino 3 11/11/2020 M 84 San Martino 4 11/11/2020 M 84 San Martino 5 11/11/2020 F 99 San Martino 6 11/11/2020 F 97 San Martino 7 11/11/2020 M 81 San Martino 8 11/11/2020 F 88 Ospedale San Paolo 9 11/11/2020 F 86 EO Galliera 10 12/11/2020 M 85 San Martino 11 12/11/2020 M 93 San Martino 12 12/11/2020 M 80 San Martino 13 12/11/2020 F 80 San Martino 14 12/11/2020 M 74 Ospedale San Paolo 15 12/11/2020 F 87 Ospedale Sarzana 16 12/11/2020 M 92 EO Galliera 17 12/11/2020 M 80 Ospedale Sarzana 18 13/11/2020 F 88 Ospedale Sanremo