Genova – E’ stata riaperta la circolazione veicolare in via Montelungo, a Bavari, dove nel primo pomeriggio di oggi, domenica 22 novembre, un’auto è finita contro un muro.

L’incidente si è verificato intorno alle 13.00 e ha costretto alla chiusura al transito della strada che porta a Sant’Eusebio.

Ancora da chiarire le cause dell’incidente che, fortunatamente non ha avuto conseguenze per le persone presenti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che hanno coordinato i soccorsi in modo da rimuovere l’auto dalla carreggiata e consentendo, di fatto, il ripristino della viabilità.