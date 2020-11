Genova – L’ascensore di Quezzi fermo, nella giornata di giovedì 26 novembre per manutenzione.

A comunicarlo AMT che informa della chiusura, dalle 8,30 alle 17,30 per consentire lo svolgimento di attività di manutenzione straordinaria.

Disagi previsti per chi utilizza il mezzo per spostarsi da e per la zona alta di Quezzi.