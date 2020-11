Imperia – Bottigliette d’acqua obbligatorie e pulizia dove i cagnolini fanno pipì o si pagherà sino a 500 euro. Agenti della polizia locale in borghese, per le vie cittadine, per controllare i proprietari di cani che, da oggi, devono obbligatoriamente circolare provvisti di bottiglia d’acqua per pulire dove il loro amico sporca.

Il provvedimento è stato deciso dal sindaco Claudio Scajola che ha anche disposto controlli serrati a partire dalle 6,30 del mattino.

Gli agenti sanzioneranno chiunque non pulisca deiezioni canine ma anche la pipì che deve essere neutralizzata con l’uso di abbondante acqua.

Chi viene trovato sprovvisto della bottiglietta viene multato per 300 euro ma, a seconda della gravità della situazione, la sanzione può arrivare a 500 euro.

Sanzioni “a tolleranza zero” anche per chi dimentica di raccogliere le deiezioni poiché viene considerato un gesto di rispetto per il prossimo e di decoro cittadino.

Nei prossimi giorni la polizia locale organizzerà controlli nelle fasce orarie del mattino, dalle 6,30 alle 9 ma anche serali – notturni per evitare che i “furbetti” scelgano quando uscire con il cane dimenticando di rispettare le regole di educazione e civiltà.