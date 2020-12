Genova – Intervento dei Vigili del Fuoco ieri pomeriggio in via Sardorella, a Bolzaneto, per un camper in fiamme.

Qui, per cause ancora in via di accertamento, il mezzo è stato avvolto dalle fiamme.

Immediato l’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco della squadra di Bolzaneto che, con l’appoggio di una squadra della sede centrale, si sono prodigati per estinguere le fiamme nel minor tempo possibile.

La prontezza dell’intervento dei pompieri ha permesso di evitare che le bombole di GPL contenute all’interno esplodessero a causa delle fiamme.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e gli uomini della Polizia di Stato.

Per fortuna, nell’incendio non è rimasto ferito nessuno.