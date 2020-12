Genova – Cordoglio per la morte, avvenuta ieri, di Sergio Saccà, il medico dell’ospedale San Martino che si era ammalato di coronavirus e che era ricoverato in terapia intensiva da qualche giorno.

L’oculista aveva 66 anni ed in buone condizioni di salute e lavorava nella clinica oculistica dell’ospedale San Martino con grande attenzione a pazienti e cure.

Sulla pagina Facebook aveva pubblicato alcune fotografie in tenuta “di emergenza” durante la scorsa ondata di pandemia mostrando le difficoltà con cui i medici erano costretti a lavorare ma senza risparmiarsi o sottrarsi al suo gravoso compito.

Sergio Saccà era molto conosciuto ed apprezzato per la sua preparazione e per l’attenzione ai pazienti e la notizia della sua morte sta suscitando grande emozione. Lavorava da anni nell’ospedale genovese e qualche giorno fa si era ammalato per il covid 19 e le sue condizioni si sono aggravate molto velocemente sino a costringere i colleghi al ricovero in Terapia Intensiva ma senza riuscire a salvargli la vita.