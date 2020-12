Genova – Maxi rissa tra giovanissimi ieri sera in piazza Piccapietra.

Intorno alle 18.45 gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti per sedare lo scontro tra diversi giovani.

Due agenti, impegnati in via dei Cebà dove stavano intervenendo per due senza fissa dimora che, complici i fumi dell’alcol, stavano disturbando i presenti, sono stati attirati dalle grida provenienti dalla piazza e si sono avvicinati.

Al loro arrivo si sono trovati davanti una trentina di giovani che si stavano picchiando, usando anche delle cinghie come fruste.

Subito gli agenti hanno fermato due ragazzi mentre chiedevano l’intervento dei colleghi; nel frattempo i contendenti della rissa si sono dati alla fuga.

I due fermati sono un minore italiano e un extracomunitario irregolare sul territorio appena maggiorenne, che è stato trasportato al pronto soccorso del Galliera per accertamenti sanitari a seguito delle percosse subite.

Entrambi i ragazzi sono stati denunciati per rissa, il maggiorenne anche per il mancato rispetto della Legge sull’immigrazione.

Il minore è stato riconsegnato ai genitori così come il maggiorenne, portato via dai genitori che si sono scusati per gli atteggiamenti del ragazzo ed esprimendo preoccupazione per il suo comportamento.

Sono ora in corso le indagini sull’accaduto. Si attende il reperimento delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza per risalire all’identità degli altri partecipanti alla rissa.