Genova – Avrebbe potuto causare un grave incidente la “bravata” di alcuni ragazzi che ieri sera, in via Opisso a Pegli, nel ponente genovese, hanno costruito una barriera di sbarramento in mezzo alla strada, utilizzando i bidoni della spazzatura trascinati dalla loro normale collocazione.

I bidoni, sdraiati a terra, costituivano un ostacolo sulla strada ben poco visibile per la pioggia e per le condizioni di luce e avrebbero potuto causare la caduta rovinosa di una moto o un grave incidente automobilistico.

Fortunatamente alcune persone residenti in zona si sono accorte di quanto stava avvenendo ed hanno allertato le forze dell’ordine.

La polizia locale ha inviato una vettura che è rimasta in zona, a segnalare il pericolo, ai passanti e evitando ogni rischio.

Indagini in corso nella zona per cercare di individuare e punire i responsabili, anche grazie alle immagini riprese dalle telecamere della zona.

Chi avesse informazioni utili può contattare la locale sezione della polizia locale.

Da tempo gli abitanti della zona segnalano le scorribande di giovinastri che escono in giro di notte sfidando il coprifuoco e deridendo le norme introdotte per limitare la diffusione del coronavirus e sentendosi “padroni incontrastati del territorio” si abbandonano a stupidi scherzi e a veri e propri gesti di vandalismo.