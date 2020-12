Genova – La Lega, partito di maggioranza del sindaco Marco Bucci, si è schierata contro il progetto della pista ciclabile nella Bassa Valbisagno promosso dallo stesso primo cittadino.

L’ordine del giorno proposto dalla Lega per chiedere la sospensione della realizzazione del progetto e stato approvato durante il consiglio municipale con i voti favorevoli anche dei consiglieri del Movimento 5Stelle e di quelli del centrosinistra.

In tanti stanno manifestando perplessità a proposito del percorso della ciclabile, promiscua rispetto alla carreggiata destinata ai veicoli.

Un sistema che non tutelerebbe a sufficienza i ciclisti, costretti a destreggiarsi tra auto in doppia fila e traffico cittadino.

La richiesta di sospensione del tracciato, già realizzato nei giorni scorsi in corso Galliera e in via del Piano, che mette tutti d’accordo.