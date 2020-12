Genova – Scatta l’emergenza neve sulle autostrade della Liguria ed in particolare sulle direttrici da e per il nord Italia. Le previsioni meteo annunciano la possibilità di forti nevicate già dalla serata di oggi e sino alla mattinata di domani, lunedì 28 dicembre.

Dopo il disastro di qualche settimana fa, Autostrade per l’Italia ha fatto scattare un piano di emergenza che vede coinvolti ben 800 mezzi antineve e 1200 lavoratori che saranno impegnati a mantenere percorribili le autostrade dell’intera rete del Nord Italia ma annuncia già il possibile blocco del transito dei camion nella mattinata di domani.

Possibile dunque il fermo dei mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate.

L’aria fredda di origine artica che sta interessando da giorni la parte settentrionale della Penisola e una nuova perturbazione atlantica proveniente dalla Francia determineranno copiose ed estese nevicate a quote autostradali previste su gran parte del nord del Paese, a partire dalla serata di domenica 27 dicembre e fino alla sera di lunedì 28 dicembre.

In particolare, si attendono nevicate lungo i tratti autostradali di Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia, Veneto e Friuli con l’interessamento di circa 1000 km della rete gestita da ASPI.

Per far fronte alla situazione meteorologica, Autostrade per l’Italia attiverà la propria macchina operativa già a partire dalla giornata di domenica prevedendo l’impiego di circa 800 mezzi e circa 1200 risorse impegnate nelle operazioni antineve.

In base al quadro previsionale ad ora disponibile, in accordo con il vigente Piano Neve e d’intesa con la Polizia Stradale, nell’arco della mattinata di lunedì 28 dicembre è altamente probabile la disposizione di divieti temporanei di circolazione per i mezzi con massa complessiva superiore a 7,5 t lungo i tratti gestiti da Autostrade per L’Italia.

Autostrade per l’Italia raccomanda di:

· informarsi costantemente prima e durante il viaggio circa le condizioni meteo e di viabilità

· programmare il viaggio, se possibile, evitando di attraversare le tratte maggiormente colpite nelle fasce orarie più critiche

· viaggiare muniti di pneumatici invernali o, in alternativa, di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.