Genova – Nevicate molto abbondanti sulla rete autostradale della Liguria che collega il nord Italia con le riviere.

Come previsto dalle previsioni meteo, l’ondata di maltempo che interessa la Liguria dalla scorsa notte porta pioggia sulla costa e neve nell’entroterra, anche a bassa quota.

Nevica sulla A7 Genova – Milano, tra Bolzaneto e Serravalle e nevica sulla A26 Voltri Gravellona Toce, nel tratto tra Masone e l’allacciamento con la A7 Genova Milano.

Neve anche sulla A6 Savona Torino.

Il piano di emergenza anti neve di Autostrade per l’Italia è già attivo da ieri sera, con uomini e mezzi pronti ad intervenire per mantenere aperta la rete di collegamento ed evitare il disastro avvenuto lo scorso 4 dicembre, con il blocco delle autostrade a seguito di una nevicata.

Previsto il blocco dei mezzi oltre le 7,5 tonnellate a partire da questa mattina.