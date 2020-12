Genova – Sono state somministrate tutte le dosi di vaccino anti Covid contenute nella prima fornitura arrivata domenica 27 dicembre.

Lo ha fatto sapere in una nota il Policlinico San Martino.

L’ospedale genovese ha spiegato che le vaccinazioni si sono tenute al padiglione 3 e sono state avviate durante il Vax Day. In questa prima fase le dosi iniettate sono state 341 e non 320, come era stato spiegato in un primo momento.

Un numero maggiore rispetto alla previsione perché da oggi, martedì 29 dicembre, si sono potute utilizzare 6 dosi per ogni flacone, come ha fatto sapere l’AIFA, l’agenzia del farmaco.

Tramite il portale istituzionale infatti, l’AIFA ha autorizzato nella tarda serata di ieri la possibilità di usare la sesta dose da ogni flacone del vaccino BioNTech/Pfizer con l’obiettivo di utilizzare tutto il prodotto disponibile in ciascun flaconcino, evento ogni possibile spreco.

“Ferma restando la necessità di garantire la somministrazione del corretto quantitativo di 0,3 ml a ciascun soggetto vaccinato, è stata autorizzata la possibilità di somministrare una dose aggiuntiva di vaccino BioNTech/Pfizer – sottolinea Barbara Rebesco, direttore Politiche del farmaco di Alisa -. La dose di vaccino che deve essere somministrata a ciascuna persona resta 0,3 ml ma le nuove indicazioni di Aifa ci consentono di poter utilizzare una dose ulteriore di vaccino garantendo l’estrazione di sei dosi da ciascun flaconcino. Nella giornata di oggi – conclude Rebesco – verrà inviata alle Aziende la procedura regionale aggiornata che recepisce le nuove indicazioni riguardo alla possibilità di utilizzo delle dosi”.

Le nuove disposizione hanno così permesso, nella giornata odierna, di ricavare, da 14 flaconi, 84 dosi di vaccino anziché 70.