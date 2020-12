Genova – Ha dato in escandescenza dopo essere stato richiamato a pulire la strada lasciata in modo indecoroso l’uomo di 43 anni denunciato dagli agenti della Polizia di Stato per resistenza a pubblico ufficiale.

I poliziotti del reparto prevenzione Crimine Liguria, durante un’attività di controllo del territorio hanno notato un gruppo di persone intente a bere alcolici fuori da un market etnico, non rispettando le norme anti contagio per contrastare la diffusione del Covid-19.

Alla vista degli agenti, gli uomini presenti si sono allontanati velocemente lasciando il luogo in condizioni indecorose.

Quando sono stati richiamati per raccogliere la spazzatura, il 43enne, alterato dall’alcol, ha cominciato a lamentarsi e a filmare gli operatori con il suo smartphone.

Alla richiesta di documenti ha dato sfogo alle sue intemperanze urlando e iniziando a spogliarsi. Infine, per non entrare nell’auto della Polizia ha ferito un agente al polso.