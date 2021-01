Genova – E’ corso in strada mezzo nudo e ha spaccato il finestrino di un’auto in sosta in via Stefanina Moro, a Quezzi, l’uomo denunciato dagli agenti della Polizia di Stato per danneggiamento.

I poliziotti sono arrivati sul posto a seguito delle richieste di alcuni cittadini, svegliati nel cuore della notte del 1 di gennaio dal rumore dei vetri infranti.

Preoccupati per il caos che stava provenendo dalla strada, i residenti si sono affacciati e hanno visto un uomo che, con un pugno, spaccava il finestrino di un’auto in sosta per poi scappare, inseguito da una ragazza che tentava di fermarlo.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato l’uomo, un 27enne, a petto nudo, con la mano sanguinante e visibilmente ubriaco.

La ragazza che era con lui ha spiegato che il 27enne è il fidanzato e che, dopo un litigio per motivi di gelosia, era uscito di casa e aveva sfogato la sua rabbia contro la prima auto che gli era capitata davanti.

Il 27enne, dopo essere stato denunciato per danneggiamento, è stato anche sanzionato per ubriachezza e per la violazione della normativa “anticovid”.