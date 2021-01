Liguria a rischio “zona rossa” per numero di contagi rispetto alla popolazione e numero di decessi che non accenna a calare.

La decisione verrà presa tra il 6 e il 7 gennaio, quando “scade” l’attuale decreto del Governo e dovrebbe entrare in vigore una nuova suddivisione “per colori” del territorio italiano, sulla base dei valori sanitari presi in esame.

L’ultimo bollettino sanitario diffuso da Regione Liguria registra 221 nuovi casi di contagio da coronavirus su appena 2.140 tamponi molecolari effettuati su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila persone residenti.

“In questi giorni vi è stato un lavoro a scartamento ridotto – ha spiegato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – a causa delle festività, con un numero di tamponi minore, continuiamo però a essere nella parte bassa della classifica per quanto riguarda la diffusione del contagio, nonostante una leggera crescita del fattore Rt. Comunque dobbiamo essere molto attenti. Il dato positivo è la diminuzione del numero di deceduti, grazie anche alla capacità di cura degli ospedali”.

Questi i dati del bollettino ufficiale di Regione Liguria:

Nuovi positivi per provincia di residenza:

IMPERIA (Asl 1): 44

SAVONA (Asl 2): 31

GENOVA: Asl 3: 47

· Chiavari e Tigurllio Asl 4: 21

LA SPEZIA (Asl 5): 71

TOTALE tamponi molecolari effettuati 717.946 2.140 TOTALE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI EFFETTUATI ( dal 02/11/2020) 164.106 1.221 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 61.305 221 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 6.114 98

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1140 LA SPEZIA 950 IMPERIA 508 GENOVA 3227 Residenti fuori Regione/Estero 125 altro/in fase di verifica 164 TOTALE 6.114

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 767 71 27 ASL1 68 6 1 ASL2 128 11 5 San Martino 206 29 7 Ospedale Evangelico 1 0 0 Ospedale Galliera 94 5 5 Ospedale Gaslini 0 0 -1 ASL3 globale 56 3 5 ASL 3 Villa Scassi 56 3 5 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 88 8 4 ASL4 Sestri Levante 84 8 3 ASL4 Lavagna 3 0 0 ASL4 Rapallo 1 0 1 ASL5 globale 126 9 1 ASL5 Sarzana 117 8 1 ASL5 Spezia 9 1 0

Isolamento domiciliare 5.020 58 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 52.279 118 Deceduti* 2.912 5

* Dettaglio deceduti

data decesso sesso età luogo decesso 1 01/01/21 F 74 HSM 2 01/01/21 F 90 HSM 3 01/01/21 F 92 HSM 4 02/01/21 F 71 HSM 5 02/01/21 M 90 HSM