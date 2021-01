Genova – Intervento dei Vigili del Fuoco di Busalla questa mattina a Ternano, in Valbrevenna, per il recupero di un’auto che si è capovolto in una scarpata dopo essere finita fuori strada.

L’incidente si è verificato nella serata di ieri per cause che sono ancora in via di chiarimento.

L’auto, dopo essere finita fuori strada, si è capovolta in una scarpata ed è stata trattenuta da alcuni alberi. Il conducente, fortunatamente, è riuscito a uscire da solo dall’abitacolo e ha lasciato l’auto sul posto.

Questa mattina i Carabinieri intervenuti sul posto hanno allertato i pompieri che, una volta arrivati in prossimità dell’auto danneggiata, hanno impiegato un argano a mano per rimettere l’auto sulle ruote e, successivamente, l’hanno riportata in strada.