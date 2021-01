Albenga – Nascondeva metadone e droga in casa e un fucile a canne mozze nel garage. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Albenga hanno fermato ed arrestato un 43enne albenganese già conosciuto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti e sospettato di nascondere armi e stupefacenti.

Nel corso della perquisizione nella sua abitazione sono stati trovati diversi flaconi di metadone già svuotati, materiale per confezionare eroina ed un piccolo quantitativo della stessa (meno di un grammo) ed alcune cartucce cal. 12 che hanno fatto allarmare i militari.

Infatti nel garage, occultato all’interno di alcuni pneumatici, è spuntato un fucile a pompa cal.12, marca Beretta, con canne mozzate e matricola abrasa.

La presenza dell’arma desta qualche preoccupazione per l’innalzamento della soglia della pericolosità della delinquenza locale, non potendosi escludere conflitti tra personaggi di elevata caratura criminale per il controllo del mercato degli stupefacenti.

E’ in questa direzione che si muovono le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Savona.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Imperia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.