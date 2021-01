Genova – E’ caduto rovinosamente a terra mentre scendeva da Forte Ratti e si infortunato in modo grave ad una caviglia. Un escursionista è stato soccorso questo pomeriggio sulle alture di Quezzi.

Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino hanno raggiunto l’uomo lungo il sentiero che conduce al forte e che, fortunatamente, aveva con sè il telefono cellulare ed è riuscito a chiamare i soccorsi in autonomia.

Una volta individuato e raggiunto dai soccorritori, l’uomo è stato stabilizzato ma vista la notevole distanza dalla strada carrabile, i Vigili del fuoco hanno optato per far intervenire l’elicottero VF Drago.

Giunto sul posto ha recuperato a bordo l’uomo con il verricello e lo ha trasportato all’ospedale per le cure del caso.