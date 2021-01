Genova – Passeggiava per via Sestri senza indossare la mascherina suscitando le proteste delle molte persone presenti e quando due agenti di polizia locale lo hanno invitato ad indossarla, pena la multa, li ha aggrediti e pugni e calci.

Movimentato episodio, questo pomeriggio, in una via Sestri gremita di persone nonostante il freddo intento.

Un cittadino italiano di 40 anni, residente a Genova, cammina per strada senza la mascherina obbligatoria quando un gruppo di persone inizia a invitarlo a indossarla. L’uomo risponde con insulti e quando arriva la polizia locale e lo ferma perde il controllo ed inizia ad inveire e a colpire gli agenti.

Sul posto sono intervenute diverse persone e alcune pattuglie di polizia locale e carabinieri giunte in supporto. In breve l’uomo è stato bloccato ed ammanettato e portato via a forza tra gli applausi (e qualche insulto) dei presenti.

L’uomo verrà denunciato per resistenza e lesioni e potrebbe avere guai giudiziari per le lesioni provocate ai due agenti.

Di certo dovrà pagare la sanzione da 400 euro per non aver rispettato l’obbligo di indossare correttamente la mascherina.