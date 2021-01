Genova – Un portapizze bloccato, aggredito e derubato del portafogli e dello scooter. E’ successo la notte di Capodanno ma la notizia emerge solo ora insieme alle indagini in corso per individuare la babygang che ha compiuto il gesto nel quartiere di Sestri Ponente.

Un episodio molto grave su cui indagano le forze dell’ordine dopo la denuncia del 40enne di nazionalità straniera che è stato aggredito e derubato dell’incasso e del mezzo a due ruote che gli serve per lavorare.

Potrebbe trattarsi di un “rito di iniziazione” della baby gang o di una stupida bravata che potrebbe comunque costare molto cara agli autori che potrebbero essere stati ripresi da telecamere di sicurezza nella zona dove è avvenuta la rapina.