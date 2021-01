Sant’Olcese (Genova) – Intervento dei Vigili del Fuoco di Bolzaneto ieri pomeriggio a Sant’Olcese per l’incendio che ha interessato un’automobile.

I pompieri sono intervenuti in via Beleno per estinguere l’incendio che stava riguardando un’auto in sosta.

Accorsi sul posto, i Vigili del Fuoco si sono prodigati per spegnere velocemente le fiamme e non compromettere il serbatoio GPL che si trovava nelle vicinanze.

Ancora sconosciute le cause del rogo.