Altare- Un nuovo mercato di prodotti agricoli e di qualità in piazza del Consolato. Finalmente Altare potrà domani mattina tagliare il nastro che darà il via ad un nuovo appuntamento in Valbormida con i 17 piccoli e piccolissimi produttori della Rete “Buone Terre I Mercati della Terra dalla Valbormida al Mare”.

L’apertura dei gazebo, rimandata nel mese di dicembre a causa delle condizioni metereologiche, si svolgerà domattina in Piazza del Consolato/Via Restagno ad Altare

I consumator, dalle 8.00 alle 13.00 potranno scegliere fra l’ampia gamma di prodotti che dall’olio ai salumi ai formaggi, ai dolci alle farine compongono il paniere della spesa proposto dal progetto Buone Terre.

“ Arrivare nella piazza di Altare è per noi di Buone Terre una grande soddisfazione, dice Walter Orsi il coordinatore del progetto, purtroppo il mese scorso la pioggia ci ha fermato, ma da domani un’altro degli obiettivi che la Rete persegue fin dalla sua fondazione sarà raggiunto ovvero quello di toccare ogni settimana un paese della Valbormida. Da gennaio saranno cosi tre gli appuntamenti fissi al mese: il secondo sabato del mese a Cairo Montenotte, come consuetudine nell’ambito del Mercato della Terra, il terzo sabato del mese ad Altare e il quarto sabato a Millesimo. Ora manca solo Carcare ma si dovrebbe a breve aggiungere anche quella piazza”

La storia delle Buone Terre è quella di aziende, di famiglie, di uomini e donne, che credono negli stessi valori e che hanno scelto di fare rete attraverso e con la natura.

Un sodalizio nato per offrire prodotti di elevata qualità, espressione del territorio e dei saperi tradizionali, e per mettere in comune attività, servizi e opportunità.

Un insieme di persone, di prodotti, di metodi produttivi, di varietà locali, di ricette, di modalità di coltivazione e di preparazione che si rivolge, come un’unica realtà, ad interlocutori qualificati del mondo della ristorazione e a coloro che ricercano la qualità ed i veri sapori nel fare la spesa.

La Rete dei produttori Buone Terre è inoltre attiva nell’organizzazione di laboratori, incontri, conferenze sul tema dell’alimentazione e non solo.