San Colombano Certenoli (Genova) – Il Casone dello Stecca sarà recuperato e messo in sicurezza.

Lo ha annunciato Luca Garibaldi, consigliere regionale e capogruppo del Partito Democratico in Regione.

12mila euro sono stati infatti stanziati per il restauro del Casone dove si è formata la resistenza del levante ligure.

Proprio al Casone dello Stecca si tennero i primi incontri della cosiddetta Banda di Cichero tra Aldo Gastaldi (Bisagno), Giovanni Serbandini (Bini), G.B. Canepa (Marzo) e lì furono pensate e scritte le norme di comportamento dei partigiani tradotte nel “Codice di Cichero”.

“Mi ero occupato del tema già nel mio mandato precedente con l’approvazione della legge per il recupero dei Sentieri e dei luoghi della Resistenza di cui son stato il proponente – ha spiegato Luca Garibaldi – La nostra regione è disseminata di luoghi della Resistenza, monumenti ed edifici storici che raccontano da dove veniamo e che purtroppo non sono valorizzati a sufficienza. E’ per questo che credo che questo sia un importante primo passo per mettere in rete tutte quelle realtà presenti in Liguria in modo, poi, di essere in grado di costruire un vero e proprio museo a cielo aperto della Resistenza, che possa essere studiato, valorizzato e vissuto”.