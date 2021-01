Genova – Rimane riservata ma confortante la prognosi sullo stato di salute del piccolo di due anni arrivato ieri all’ospedale Gaslini di Genova in codice rosso dopo essere precipitato dal terrazzo di un appartamento al secondo piano in via Argine Destro a Imperia.

Il bollettino medico diffuso dalla Direzione Sanitaria dell’ospedale pediatrico spiega che il piccolo è sveglio e cosciente, le sue condizioni appaiono confortanti ma il quadro clinico evidenzia ancora fratture e la prognosi non è stata ancora sciolta.

Intanto, proseguono gli accertamenti delle forze dell’ordine per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.