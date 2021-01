Genova – I supermercati di Esselunga potrebbero presto diventare due nel capoluogo ligure. Il progetto definitivo per il secondo punto vendita è stato consegnato in Comune ed attende ora l’iter di approvazione che potrebbe essere molto veloce visto che la “notizia” della costruzione del supermercato nella zona di San Benigno circolava già da tempo e, più precisamente, da quando il nome della catena commerciale iniziava a circolare in città.

A più riprese, infatti, la sede primaria del gruppo era stata annunciata nella zona di San Benigno e non in via Piave dove ha poi effettivamente aperto.

Il nuovo supermercato dovrebbe sorgere nell’area tra via Albertazzi e via di Francia, in un edificio completamente ristrutturato o, più probabilmente, in una delle aree che si sono recentemente liberate.

Se, come sembra, il progetto verrà autorizzato in tempi rapidissimi, il secondo supermercato Esselunga potrebbe aprire entro il 2021.

La notizia del nuovo progetto sta però scatenando altre polemiche poiché la nascita di un nuovo maxi supermercato potrebbe avere pesanti ripercussioni sul tessuto commerciale della zona, già in evidente e forte difficoltà a causa della crisi acuita dall’emergenza covid.

In Comune è allo studio anche il progetto per la realizzazione di un supermercato nell’area dell’Istituto Don Bosco nella zona del cavalcavia di via Angelo Carrara su corso Europa.

Notizie che, immediatamente, scatenano le perplessità dei piccoli commercianti che temono che l’arrivo dei grandi competitori provochi un ulteriore calo delle vendite e la scomparsa di gran parte dei “negozi di vicinato”.

