Genova – Il maltempo sta provocando danni in diversi quartieri della città. A Certosa la forza delle precipitazioni ha trasformato alcune vie della zona di Brin in veri e propri torrenti.

In via Zella la forza dell’acqua ha trascinato via i bidoni della spazzatura e provocato allagamenti e piccole frane.

Allagamenti vengono segnalati anche in via Teglia e sull’autostrada A12 Genova – Livorno, tra Genova Est e l’allacciamento con la A7 Genova – Milano

Pesanti i disagi per chi si sposta in auto.