Genova – Strada nuovamente allagata, sotto i voltini della Ferrovia a San Quirico e scoppiano le polemiche per i lavori più volte eseguiti e che, evidentemente, non hanno risolto il problema.

Con le abbondanti precipitazioni della serata di ieri la strada che collega Bolzaneto con San Quirico si è nuovamente allagata – come succede sempre più spesso – provocando grossi problemi agli automobilisti di passaggio e il blocco di alcune vetture.

Una situazione più volte denunciata e segnalata ma che, nonostante numerosi e ripetuti interventi, continua a non essere “risolta”.

Gli abitanti della zona, questa volta, sono inferociti e pretendono di sapere come mai i lavori effettuati a più riprese non riescano a risolvere un problema che non appare “particolarmente complesso”.

“La pioggia è stata abbondante ma non da alluvione – protestano i residenti – e come sempre più spesso accade, il voltino era allagato. Ci piacerebbe sapere che lavori sono stati fatti e perché siamo ancora al punto di partenza”.

Ad essere infuriati sono anche gli automobilisti che, come accade ad ogni temporale che allaga i voltini, sono rimasti bloccati con le auto in panne.

Si domandano chi pagherà per i danni e se ci sono responsabili per quanto continua ad avvenire a San Quirico.

(Foto Facebook)