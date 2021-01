Genova – Continuano i disagi e le preoccupazioni per i residenti della Val Bisagno che vivono nella zona delle Gavette, in prossimità del Viadotto Bisagno.

Il forte vento che ha interessato la città creando diversi disagi ha provocato il distacco di alcune parti di ponteggio allestito nel cantiere sul viadotto.

Tra le parti staccate, a far preoccupare i residenti è stata la caduta di una di una passerella di circa 30 kg che è precipitata nel bosco sottostante dove, fortunatamente, non si trovavano persone.

La denuncia dell’accaduto è arrivata via Facebook tramite un post di Chiara Ottonello che ha mostrato le foto delle reti in cui sono finite parti dei ponteggi divelti dal vento e la passerella caduta nel vuoto.

“Oggi dai ponteggi sul Viadotto Bisagno sono cadute delle enormi passerelle (circa 30 kg) una delle quali è caduta a terra – scrive Chiara Ottonello – Poteva cadere pochi metri più in là e uccidere un passante. Spiegazione? Oops…non le avevano agganciate! Sembra di essere su ‘Scherzi a parte’, ma lo scherzo è la nostra vita. Peccato che lo Stato italiano intervenga con forza solo a stragi avvenute”.

I responsabili del cantiere e i tecnici di Autostrade hanno effettuato i sopralluoghi del caso per controllare i ponteggi e che gli stessi siano stati correttamente ancorati.

Mentre il cantiere prosegue, i residenti delle Gavette continuano a lottare per la loro sicurezza e incolumità.

Diverse, in passato, sono state le situazioni di pericolo documentate con foto a testimonianza della pericolosità del cantiere per le famiglie che abitano proprio sotto al viadotto.

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Autostrade

Il pezzo di ponteggio è stato trovato ieri sera tra la spalla del viadotto e la pila 3, in una zona boschiva non abitata. I responsabili del cantiere hanno immediatamente eseguito un primo sopralluogo, verificando che dal ponteggio non manca alcun elemento e che tutti i componenti risultano correttamente ancorati.

Questa mattina è in corso un ulteriore sopralluogo per una verifica ancora più approfondita con l’impresa appaltatrice che sta montando la struttura, anche per verificare l’eventualità che il pezzo possa essere stato lasciato non ancorato sul ponteggio e quindi sia caduto a causa del forte vento. Nel caso, saranno assunti opportuni provvedimenti.

In ogni caso e nelle more degli accertamenti, la Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia ha disposto in danno all’impresa appaltatrice di montare anche in questa zona boschiva le reti protettive previste sopra le zone abitate delle Gavette.