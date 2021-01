Cogoleto – Scoperti dai carabinieri a far festa in un garage privato di Cogoleto. Sette giovani sono stati denunciati per non aver rispettato il coprifuoco e per assembramento in un locale chiuso.

L’episodio è avvenuto venerdì sera e su segnalazione di residenti che sentivano della musica arrivare dai garage del condominio, i carabinieri sono arrivato per un controllo scoprendo la festicciola.

I giovani dovranno rispondere di violazione del coprifuoco e pagheranno una multa da 400 euro ciascuno. Senza contare che, nel caso di contagi, sarebbero penalmente e civilmente responsabili e potrebbero essere chiamati a risarcire i danni causati alle persone (cure mediche, eventuale decesso o invalidità permanenti)

Il coprifuoco impedisce di incontrarsi e passare la serata insieme e sempre più spesso le forze dell’ordine intervengono per piccole feste organizzate in garage e box da chi proprio non ne vuole sapere di rispettare le regole e il buon senso.

Giovani e meno giovani hanno escogitato questo “trucco” per continuare gli incontri che sono proibiti nei locali e rischiano di trasmettere il contagio di famiglia in famiglia e di essere scoperti e sanzionati.